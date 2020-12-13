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Aktüel Yemenliler, Husilerin terör örgütü kabul edilmesi için "tek ses" oldu
Aktüel

Yemenliler, Husilerin terör örgütü kabul edilmesi için "tek ses" oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-13 20:15:47 -
Yemenliler, Husilerin terör örgütü kabul edilmesi için "tek ses" oldu

TAİZ (AA) - Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde, İran destekli Husilerin terör örgütü kabul edilmesi talebiyle düzenlenen eylemde, göstericiler bedenleriyle "Tek ses... Husiler terörist" ifadesini oluşturdu.

"Husi terörü olmayan bir Yemen" temalı kampanya çerçevesinde düzenlenen eylem için yüzlerce Yemenli Taiz'deki halk stadyumunda bir araya geldi.

Aktivistlerin de aralarında bulunduğu Yemenli vatandaşlar, bedenleriyle "Tek ses... Husiler terörist" ifadesini oluşturdu.

Kampanya organizatörlerinden Beşşar el-Harıbi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bin kişinin katılımıyla düzenlenen eylemle, dünyanın dikkatini Husilerin terör eylemlerine çekmek istediklerini ifade etti.

Husilerin son işlediği suçun, Et-Talia futbol takımı oyuncusu Nasır er-Rimi ve oğlu Umran'ın hayatını kaybettiği Taiz'deki futbol sahası saldırısı olduğunu söyleyen Harıbi, kampanyayla uluslararası topluma Husileri terör örgütü olarak tanıma çağrısında bulunduklarını dile getirdi.

Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih, geçen hafta Riyad'da ABD'li yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, uluslararası topluma İran'ın desteklediği Husilerin terör listesine alınması için acele edilmesi çağrısında bulunmuştu.

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