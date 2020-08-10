Yemenli Yahudi aile 15 yıl sonra İsrail ile iyi ilişkiler geliştiren BAE'de buluştu

İSTANBUL (AA) - Yemenli Yahudi bir aile, 15 yıl sonra İsrail ile iyi ilişkiler geliştiren Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) buluştu.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, Yemen'de çocukları ve torunlarından ayrı yaşayan bir anne ve babanın, devlet yetkililerinin onayı üzerine BAE'ye seyahat etmelerine kolaylık sağlandığı belirtildi.

Yemenli çiftin Londra'da ikamet eden çocukları ve torunlarının da BAE'ye gelmesi üzerine, 15 yıldır ayrı olan aile fertlerinin birbirlerine kavuştukları ifade edildi.

Yemenli baba, "Bugün sanki yeniden doğdum. Çocuklarıma ve torunlarıma kavuşmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan da Yahudi ailenin yeniden birleşmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "birlikte yaşamanın devleti" ifadesini kullandı.

Abu Dabi ve Dubai'de, farklı gerekçelerle ABD, Avrupa ve Güney Afrika'dan gelen ve köken olarak bu ülkeyle hiçbir bağı bulunmayan 2 bin ila 3 bin arasında kişi, toplamda 150 Yahudi aile ikamet ediyor.

Abu Dabi yönetiminin, İsrail ile son yıllarda geliştirdiği iyi ilişkiler dolayısıyla BAE'de resmi olarak Yahudi Topluluğu da kurulmuştu.

- İsrail ile BAE arasındaki yakınlaşma

Bölgedeki birçok Arap ülkesi gibi BAE ile İsrail arasında doğrudan bir diplomatik bağ bulunmuyor.

BAE yönetimi, Uluslararası Judo Federasyonu tarafından Ekim 2018'de Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti. Turnuvayı izlemek için İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev de milli takımla Abu Dabi'ye gitmişti.

Eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim 2018'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak, konuşma yapmıştı.



Eski İsrail Dışişleri ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz ise Temmuz 2019'da Birleşmiş Milletler'in düzenlediği çevre konferansına katılmak için Abu Dabi'yi ziyaret etmişti.



Haaretz gazetesi, 20 Ağustos 2019'daki bir haberinde, İsrail ile Abu Dabi yönetiminin, aralarında casus uçakların da bulunduğu modern istihbarat araçlarıyla donatımı konusunda 3 milyar dolarlık büyük bir iş birliği yaptığını öne sürmüştü.











