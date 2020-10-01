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Aktüel Yemen'in Şebve ilindeki üniversite mezunları petrol şirketlerinde iş istiyor
Aktüel

Yemen'in Şebve ilindeki üniversite mezunları petrol şirketlerinde iş istiyor

Yeniakit Publisher
2020-10-01 17:17:22 -
Yemen'in Şebve ilindeki üniversite mezunları petrol şirketlerinde iş istiyor

ŞEBVE (AA) - Yemen'in güneydoğusunda yer alan Şebve ilindeki gençler, enerji şirketlerinde istihdam talebiyle gösteri düzenlendi.

Şebve'deki petrol bölümü yüzlerce üniversite mezunu, Atik ilçesindeki yerel yönetim binası önünde bir araya geldi.

"Hükümetten Şevbe'nin gençlerine petrol şirketlerinde iş vermesini istiyoruz", "Kentteki Bilhaf Limanı'nın yeniden çalışmasını istiyoruz" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, işsizlik ve ötekileştirilmekten şikayetçi olduklarını ifade etti.

Yemen'deki Şebve Siyasi Partiler Koordinasyonu Konseyi de önceki gün Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı askeri güçlerin Şebve'deki Bilhaf Limanı'ndan çıkmasını, tüm gaz ve petrol tesislerinin yeniden çalışmaya başlamasını istemişti.

Bilhaf Limanı, 2017'de Husilerin çıkarılmasının ardından BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı Şebvaniye Seçkin Güçleri milislerinin kontrolüne geçmişti.

Milislerin, limanın yeniden işletilmesine izin vermediği belirtiliyor.

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