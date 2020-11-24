  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen'in Hudeyde kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil öldü
Aktüel

Yemen'in Hudeyde kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil öldü

Yemen ordusu saldırıyı Husilerin düzenlediğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 12:49:20 -
Yemen'in Hudeyde kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil öldü

HUDEYDE (AA) - Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivilin öldüğünü, 7 sivilin yaralandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Husilerin, Hudeyde'nin güneyindeki Et-Tuhayta ve El-Huha semtlerini birbirine bağlayan toprak yola yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu biri kadın, biri kız çocuğu 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının sivilleri taşıyan bir aracı hedef aldığına vurgu yapılan açıklamada, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Husilerden suçlamalara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Husi milisler, Hudeyde kent merkezi ile stratejik öneme sahip limanı, hükümet güçleri ise kentin güney ve doğu girişlerini kontrol altında bulunduruyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk gemisine baskın emrini kimin verdiği ortaya çıktı!
Gündem

Türk gemisine baskın emrini kimin verdiği ortaya çıktı!

Libya'ya insani yardım götüren Türk gemisi, Alman Deniz Kuvvetleri tarafından durdurularak arandı. Gemide yasadışı herhangi bir şey bulunama..
Alabarda'dan Türk gemisine baskın yorumu: Baltayı taşa vurdular
Gündem

Alabarda'dan Türk gemisine baskın yorumu: Baltayı taşa vurdular

Almanya'ya ait fırkateynin Libya'ya yardım malzemesi taşıyan Türk gemisini hukuksuz bir şekilde durdurmasına ilişkin açıklamalarda bulunan E..
Terör örgütü sempatizanı Mahsun Kırmızıgül halkı aşağıladı
Medya

Terör örgütü sempatizanı Mahsun Kırmızıgül halkı aşağıladı

Terör örgütlerine destek veren açıklamalarıyla gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milleti aşağıladı...
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay