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Aktüel Yemen'deki Husilerden İsrail'le anlaşma yapan BAE'ye tepki
Aktüel

Yemen'deki Husilerden İsrail'le anlaşma yapan BAE'ye tepki

Hudeyde'deki Zayed Caddesi'nin ismi "Filistin" olarak değiştirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-19 19:15:58 -
Yemen'deki Husilerden İsrail'le anlaşma yapan BAE'ye tepki

ADEN (AA) - Yemen'deki Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile normalleşme anlaşmasına varmasına tepki göstererek, Hudeyde vilayetindeki Zayed Caddesi'nin ismini "Filistin" olarak değiştirdi.

Husilere bağlı sözde hükümetin Hudeyde Vali Vekili Muhammed Ayaş Kahim, Zayed Caddesi'nin isminin Filistin Caddesi olarak değiştirilmesi kararı aldı.

Kahim, söz konusu cadde için bundan sonra Filistin Caddesi yazılı tabelaların asılması talimatı verdi.

Hudeyde'nin en önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilen caddenin adı BAE'nin kurucusu Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan ile ilişkilendirilmişti.

- BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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