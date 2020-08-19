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Aktüel Yemen'deki Husiler son 6 gündeki çatışmalarda 115 kayıp verdiklerini açıkladı
Aktüel

Yemen'deki Husiler son 6 gündeki çatışmalarda 115 kayıp verdiklerini açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 14:16:34 -
Yemen'deki Husiler son 6 gündeki çatışmalarda 115 kayıp verdiklerini açıkladı

SANA (AA) - Yemen'de İran destekli Husiler, son altı günde ülkenin farklı illerinde 115 milisin öldüğünü duyurdu.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun internet sitesinde yer alan haberlere göre, başkent Sana, kuzeybatıdaki Hacce, kuzeydeki Amran, güneybatıdaki Taiz ve İbb illeri başta olmak üzere ülke genelinde son 6 günde yaşanan çatışmalarda Husilerden 115 milis öldü.

Husilerden üst düzey yetkililerin de bulunduğu milislerin cenazelerinin farklı illerde defnedildiği kaydedildi.

Yemen'in farklı illerinde son günlerde hükümet güçleri ile Husi milisler arasında, çok sayıda ölü ve yaralının olduğu şiddetli çatışmalar meydana geldi.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir hüküm sürdüğü Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere, bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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