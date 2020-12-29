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Aktüel Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçlerinin alıkoyduğu tanker Hudeyde Limanı'na ulaştı
Aktüel

Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçlerinin alıkoyduğu tanker Hudeyde Limanı'na ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 21:22:33 -
Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçlerinin alıkoyduğu tanker Hudeyde Limanı'na ulaştı

SANA (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 260 gündür alıkoyduğu petrol yüklü bir tankerin ülkenin batısındaki Hudeyde Limanı'na ulaştığını duyurdu.

Başkent Sana'da Husilerin kontrolündeki Yemen Petrol Şirketi'nin (YPC) sözcüsü Isam el-Mütevekkil, yaptığı yazılı açıklamada, 14 bin 299 ton benzin taşıyan Miyora isimli tankerin ülkenin batısındaki Hudeyde Limanı'na ulaştığını belirtti.

Söz konusu tankerin 260 gündür koalisyon güçleri tarafından alıkonulduğuna işaret eden Mütevekkil, gecikme cezasının ise 3,9 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Mütevekkil ayrıca koalisyon güçlerinin halihazırda petrol ve türevlerini taşıyan 9 gemiyi daha elinde tuttuğunu ifade etti.

Koalisyon güçlerinden ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husilerin kontrolündeki bölgelerde aylardır yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Husiler, koalisyon güçleri ile Yemen hükümetini, petrol taşıyan tankerlerin Hudeyde Limanı'na girişine engel olmakla suçluyor.

Yemen hükümeti temmuz ayında, Hudeyde Limanı'na giren tankerlerin tüm gelirlerinin, Husilere ait olmayan yeni bir banka hesabına yatırılması şartıyla, bu bölgelere yeniden yakıt girişinin başlaması teklifinde bulunmuştu. Husiler ise bu teklifi reddetmişti.

Husiler, 12 Kasım ve 25 Aralık'ta, koalisyon güçlerinin alıkoyduğu petrol tankerlerinin Hudeyde Limanı'na ulaştığını duyurmuştu.


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