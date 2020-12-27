  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi'nden hükümetin "birlik" vurgusuna tepki
Aktüel

Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi'nden hükümetin "birlik" vurgusuna tepki

Yeniakit Publisher
2020-12-27 22:37:36 -
Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi'nden hükümetin "birlik" vurgusuna tepki

İSTANBUL (AA) - Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından destelenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, yeni kurulan Yemen hükümeti tarafından dillendirilen "birlik" vurgusunu "Güneylileri tahrik etme" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kurulan yeni hükümetin, birlik söylemindeki ısrarının "Güneylileri tahrik ettiğini" belirtti.

"Hükümet ve bakanlar, güneylilerin fedakarlıklarını takdir etmeli. Güneyde yaşayan halkın görüşüne de saygı göstermeli" ifadesine yer veren Berik, hükümetteki bakanları, çabalarını İran destekli Husilerle mücadeleye kanalize etmeye çağırdı.

Hükümetten Berik'in açıklamasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen Cumhurbaşkanlığının 18 Aralık'ta yayımladığı kararda, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve bakanlıkların kuzey ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı yeni hükümetin kurulduğu bildirilmişti.

Kararda ayrıca, yeni hükümetin, Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ve meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde oluşturulduğu ifade edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar alacaklar dikkat! '6,50 seviyesi...'
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat! '6,50 seviyesi...'

Ekonomi yazarı Zeynep Aktaş, bugün kaleme aldığı yazısında, "Ekonomik verilerde iyileşme olur, sıcak para girişi gerçekleşir, hukuk ve ekono..
Dilipak haklı çıktı! Kenevirden üretilen ürünler arasında yok yok
Gündem

Dilipak haklı çıktı! Kenevirden üretilen ürünler arasında yok yok

ABD'li Svn Space adlı bir firmanın kenevirden yapılan tekstil ve kozmetik ürünlerinin tanıtımını ve satışını yaparak dünyanın dikkatini çekm..
Mansur Yavaş çalışıyor (!) Milletin parası heykellere akıyor
Gündem

Mansur Yavaş çalışıyor (!) Milletin parası heykellere akıyor

Göreve geldiği günden bu yana heykel dikmekten başka gözle görülür bir icraatte bulunmayan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay