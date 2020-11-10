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Aktüel Yemen'deki BAE destekli Güney Geçiş Konseyi Sokotra'da askeri kışla inşa etti
Aktüel

Yemen'deki BAE destekli Güney Geçiş Konseyi Sokotra'da askeri kışla inşa etti

Yeniakit Publisher
2020-11-10 15:56:11 -
Yemen'deki BAE destekli Güney Geçiş Konseyi Sokotra'da askeri kışla inşa etti

ADEN (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) Yemen'in güneydoğusundaki Sokotra'da yeni bir askeri kışla inşa etti.

GGK'ye bağlı internet sitesinde yer alan habere göre, Sokotra'daki GGK Yerel Güçler Komutanı   Rafet Ali İbrahim es-Sekali, Sokotra'daki yeni askeri kışlanın açılışını yaptı.

Sekali, söz konusu kışlanın, bölgenin güvenlik ve istikrarını hedef alan komplolara karşı yapıldığını söyledi.

GGK'nin bu adımı, Yemen hükümetinin Sokotra'da durumun normale dönmesi ve GGK'ye bölgeden çıkma çağrısı yaptığı bir dönemde atması dikkati çekti.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra'da Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ve BAE destekli Güney Geçiş Konseyi arasında bölgede kontrol sağlama mücadelesi yaşanıyor.

Stratejik ve askeri araştırmalar alanında yayın yapan ABD merkezli SouthFront internet sitesi, 28 Ağustos'ta İsrail ve BAE'nin Sokotra'da askeri ve istihbarat tesisleri inşa etmek istediğini yazmıştı.

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisinden Ali Hüseyin Aşal ile bağımsız milletvekili Ali Muhammed el-Muammeri de 8 Eylül'de Başbakan Muin Abdulmelik'e bir yazı göndermiş ve BAE'nin Sokotra Adası'nda 2 askeri kamp inşa etmeye başladığı ve hükümetten habersiz askeri bir üs inşası için de çalıştığı yönünde bilgiler aldıklarını ifade etmişti.




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