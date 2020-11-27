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Aktüel Yemen'de yüzlerce kişi Husilerin "terör örgütü" kabul edilmesi talebiyle gösteri düzenledi
Aktüel

Yemen'de yüzlerce kişi Husilerin "terör örgütü" kabul edilmesi talebiyle gösteri düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-11-27 19:35:40 -
Yemen'de yüzlerce kişi Husilerin "terör örgütü" kabul edilmesi talebiyle gösteri düzenledi

TAİZ (AA) - Yemen'in Taiz kentinde düzenlenen gösteride, İran destekli Husilerin uluslararası alanda "terör örgütü" kabul edilmesi çağrısı yapıldı.

Yemen'de günler öncesinden sosyal medyada örgütlenen yüzlerce gösterici, Taiz'in merkezindeki Özgürlük Meydanı'nda cuma namazı sonrası bir araya gelerek Husilerin terör örgütü kabul edilmesini istedi.

AA muhabirine konuşan göstericilerden Ziya el-Hak el-Ehdel, Husilerin tüm dünyada terör örgütü listesine alınması için gösteri düzenlediklerini söyledi.

Ehdel, "Husilerin kadınlar ve çocuklar dahil sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almaları sebebiyle terör örgütü ilan edilmelerini istiyoruz." dedi.

Gösteriye katılan gazeteci Muhanned el-Azzani, Husilerin Taiz kentinde kendi evleri ile başka bir evi bombayla havaya uçurduğunu söyledi.

Azzani ayrıca uluslararası toplumun sessizliğinin gölgesinde Yemenlileri katleden Husilerin terör listesine alınması gerektiğini dile getirdi.

- Yemen'de 6 yıldır süren savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan ülkede iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

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