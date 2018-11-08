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Yemen'de üst düzey atamalar yapıldı

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Aden Valiliğine yeni atamalar yaptı.

08 Kasım 2018 Perşembe 08:06
Yemen'de üst düzey atamalar yapıldı

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Savunma  Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Aden Valiliğine yeni isimler atadı. 

Yemen hükümetine bağlı SABA haber ajansına göre, Hadi yayımladığı  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kendisinin askeri danışmanı olan Korgeneral  Muhammed Ali el-Makdeşi'yi Savunma Bakanlığı, Tümgeneral Bahri Abdullah Salim  en-Nah'i'yi de Genelkurmay Başkanlığı görevlerine getirdi.

Hadi, görevi sona eren Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Tahir  el-Akili'nin ise Cumhurbaşkanlığı Askeri Danışmanlığına atamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Hadi, bir yıldan uzun süredir Aden'de bulunmayan eski  Vali Abdulaziz el-Muflahi'nin yerine ise eski Vali Yardımcısı Ahmed Salim  Rabi'nin atanmasına karar verdi.

Yemen'de Savunma Bakanlığı makamı, eski Savunma Bakanı Tümgeneral  Mahmud es-Subeyhi'nin Mart 2015'te Lahic'de Husiler tarafından esir alınmasından  bu yana boş duruyordu.

Halihazırda Suudi Arabistan'da ikamet eden Muflahi ise yaklaşık bir  yıl önce görevinden istifa etmiş ancak Hadi istifayı kabul etmemişti.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 08:06
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