  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kardeş ülkeden kritik Türkiye açıklaması
Çöp kamyonunun çarptığı yaya hayatını kaybetti
İbrahim Zarap'ın cezası belli oldu
Gazze'deki askeri törenlerde Süleymani posterleri ve Hizbullah bayrağı açıldı
Dünya Yemen’de üs kurma yarışına Rusya’da girdi!
Dünya

Yemen’de üs kurma yarışına Rusya’da girdi!

Yemen’in jeostratejik önemi nedeniyle yabancı güçlerin üs kurma yarışına Rusya’da girdi. 1990 öncesinde Sovyetler Birliği döneminde Güney Yemen'de nüfuzu ve üsleri bulunan Rusya'nın Güney Yemenli ayrılıkçılar üzerinden bölgeye geri dönmeye çalıştığı öne sürülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 16:20:00 -
Yemen’de üs kurma yarışına Rusya’da girdi!

1990 öncesinde Sovyetler Birliği döneminde Güney Yemen'de nüfuzu ve üsleri bulunan Rusya'nın Güney Yemenli ayrılıkçılar üzerinden bölgeye geri dönmeye çalıştığı belirtiliyor.

Bölgeden haber aktarımı yapan Muhammed Selami'nin haberine göre, Rusya Güney Yemen'e olan ilgisini artırıyor.

1969-1990 Sovyetler Birliği döneminde Güney Yemen'i yöneten Komünist rejim ile Sovyetler Birliği'nin sıkı bağları, Rusya'nın bu bölgeyle geçmiş altyapısını oluşturuyor.

Güney Yemen'deki ayrılıkçı "Güney Yemen Geçici Hükümeti"ni destekleyerek Güney Yemen gibi dünya deniz yolları açısından son derecede stratejik bir bölgeye dönme çabası içinde olduğu belirtilen Rusya'nın görüşmelerde 1990 öncesinde de iletişimde olan eski Sovyet ve Güney Yemenli Komünist yetkilileri müzakere masasına oturtmaya önem verdiği kaydedildi.

Stratejik açıdan oldukça önemli olan Sokotra Adası'nda da geçmiş dönemde Sovyet üssü bulunmaktaydı.

Rusya'nın diğer güçlerle olan denge politikası gereği şu an Güney Yemen'de yeniden üslenmesi için erken olduğu, ayrılıkçılara yapılan yatırımla Rusya'nın Güney Yemen'de bir "köprü başı" elde edip gelecekte üsler kurup böylece dünya deniz ticaretinin en işlek noktalarından Süveyş hattı ve Babul Mendep Boğazı'nı kontrol etmeyi hedeflediği belirtiliyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay