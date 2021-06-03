Yemen’de üs kurma yarışına Rusya’da girdi!

1990 öncesinde Sovyetler Birliği döneminde Güney Yemen'de nüfuzu ve üsleri bulunan Rusya'nın Güney Yemenli ayrılıkçılar üzerinden bölgeye geri dönmeye çalıştığı belirtiliyor.

Bölgeden haber aktarımı yapan Muhammed Selami'nin haberine göre, Rusya Güney Yemen'e olan ilgisini artırıyor.

1969-1990 Sovyetler Birliği döneminde Güney Yemen'i yöneten Komünist rejim ile Sovyetler Birliği'nin sıkı bağları, Rusya'nın bu bölgeyle geçmiş altyapısını oluşturuyor.

Güney Yemen'deki ayrılıkçı "Güney Yemen Geçici Hükümeti"ni destekleyerek Güney Yemen gibi dünya deniz yolları açısından son derecede stratejik bir bölgeye dönme çabası içinde olduğu belirtilen Rusya'nın görüşmelerde 1990 öncesinde de iletişimde olan eski Sovyet ve Güney Yemenli Komünist yetkilileri müzakere masasına oturtmaya önem verdiği kaydedildi.

Stratejik açıdan oldukça önemli olan Sokotra Adası'nda da geçmiş dönemde Sovyet üssü bulunmaktaydı.

Rusya'nın diğer güçlerle olan denge politikası gereği şu an Güney Yemen'de yeniden üslenmesi için erken olduğu, ayrılıkçılara yapılan yatırımla Rusya'nın Güney Yemen'de bir "köprü başı" elde edip gelecekte üsler kurup böylece dünya deniz ticaretinin en işlek noktalarından Süveyş hattı ve Babul Mendep Boğazı'nı kontrol etmeyi hedeflediği belirtiliyor.