Yemen'de sel nedeniyle 7 kişi öldü
Yemen'in doğusundaki Marib kentinde sağanakların yol açtığı sel nedeniyle 5'i çocuk 7 kişi öldü.
Hükümete bağlı Marib kentindeki Sığınmacı Kampları İdaresi Genel Müdürü Seyf Musenna yaptığı açıklamada, çarşamba günü kentte yaşanan sel sonucu 5'i çocuk 7 kişinin öldüğünü, 2 kişinin kaybolduğunu açıkladı.
Sel nedeniyle 25'i ağır 550 kişinin yaralandığını aktaran Musenna, kamplarda yaşayan 6 binden fazla sığınmacı ailenin selden etkilendiğini söyledi.
Yemen'in güney ve doğu bölgelerinde son zamanlarda etkili olan sağanakların neden olduğu sel felaketi, can kaybına ve ciddi hasara yol açmıştı.