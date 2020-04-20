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Dünya

Yemen'de sel nedeniyle 7 kişi öldü

Yemen'in doğusundaki Marib kentinde sağanakların yol açtığı sel nedeniyle 5'i çocuk 7 kişi öldü.

2020-04-20 01:26:00 -
Yemen'de sel nedeniyle 7 kişi öldü

Hükümete bağlı Marib kentindeki Sığınmacı Kampları İdaresi Genel Müdürü Seyf Musenna yaptığı açıklamada, çarşamba günü kentte yaşanan sel sonucu 5'i çocuk 7 kişinin öldüğünü, 2 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Sel nedeniyle 25'i ağır 550 kişinin yaralandığını aktaran Musenna, kamplarda yaşayan 6 binden fazla sığınmacı ailenin selden etkilendiğini söyledi.

Yemen'in güney ve doğu bölgelerinde son zamanlarda etkili olan sağanakların neden olduğu sel felaketi, can kaybına ve ciddi hasara yol açmıştı.

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