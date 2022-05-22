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Aktüel Yemen’de sağlık hizmetlerine destek
Aktüel

Yemen’de sağlık hizmetlerine destek

İHH İnsani Yardım Vakfı, Yemen’deki yardım çalışmalarına devam ediyor. Maribvilayetinde savaştan etkilenen halka hizmet vermek amacıyla kurulansağlık merkezini 4 yıldırdestekleyen İHH; Ahrar Vadisi’ndeki 121 katarakt hastasının da ameliyatını gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 21:47:00 -
Yemen’de sağlık hizmetlerine destek

Uzun yıllardır iç savaşın devam ettiği Yemen’de, savaştan etkilenen on binlerce kişi ülke içinde farklı noktalara göç etti. Göç edilenbölgelerden biri de Marib ilindeki çadır kent.

Yaşanan su sıkıntısı ve yetersiz beslenmeye bağlı olarak çadır kent dâhil olmak üzere Yemen’in pek çok bölgesinde çeşitli hastalıklar hızlı bir şekilde yayılıyor. Bu hastalıklar yerinde ve zamanında tedavi edilmediğinde kronik hastalıklara dönüşebiliyor.

İlk müdahale sağlık merkezinde

İHH İnsani Yardım Vakfı Yemen’deki yardım faaliyetleri kapsamında, çadır kentte yaşamlarını sürdüren halka yönelik sağlık hizmeti vermek üzere 4 yıl önce kurulan sağlık merkezine destek vermeyi sürdürüyor. Merkezde; muayene, ilaç desteği, acil yardım ve ilk yardım desteği, tıbbi testlerin uygulanarak sonuçlarının sınıflandırılması, çocuk aşılarının uygulanması ve takibi ile yatılı tedavinin gerektiği durumlarda hastalara ilk müdahalenin yapılarak ilgili hastanelere yönlendirilmesi hizmeti veriliyor.

121 kişiye katarakt ameliyatı

İHH, Yemen’deki çalışmaları kapsamında ayrıca, Hadramevt vilayetinde yer alan ve ulaşımın çok zor olduğu Ahrar Vadisi'nde katarakt nedeniyle gözleri görmeyen 121 kişiye de katarakt ameliyatı gerçekleştirdi.

Destek olmak için

Yemen halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden YEMEN yazıp 3072’ye kısa mesaj göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına YEMEN yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.

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