Yemen'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e yükseldi

İSTANBUL (AA) - Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas'ta ise vaka sayıları arttı.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, ülkede 8 kişinin daha virüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 111'e çıktığına işaret edilen açıklamada, 10 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 469'a yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 23 olduğu aktarıldı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 624 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 37 bin 642'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar ülkede Kovid-19 nedeniyle 274 kişinin öldüğü, 20 bin 337 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bilgisine yer verildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, 102 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 13 bin 835'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, son iyileşen 114 hasta ile şu ana kadar toplam 8 bin 585 kişinin hastalığı atlattığı kaydedildi.

Bahreyn makamları, daha önce yaptıkları açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 22'ye çıktığını bildirmişti.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 68 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu, böylece vaka sayısının 8 bin 71'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca sağlığına kavuşanların sayısının 7 bin 268'e ulaştığı aktarıldı.

Fas'ta şimdiye kadar 208 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

