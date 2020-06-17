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Aktüel

Yemen'de koalisyon güçleri Husilere ait silah depolarını vurdu

Yeniakit Publisher
2020-06-17 02:40:31 -
Yemen'de koalisyon güçleri Husilere ait silah depolarını vurdu

ADEN (AA) - Yemen ordusu, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin doğusundaki Marib kentinde Husi milislere ait silah depolarını ve askeri araçları vurduğunu duyurdu.

Yemen ordusu basın merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, koalisyona ait uçaklar, Marib'in Sirvah ilçesinde Husi milislere ait silah depoları ve askeri araçları hedef aldı.

Vurulan bölgelerden patlama seslerinin duyulduğu ve alevlerin yükseldiği ifade edildi ancak can kaybı olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Husilerden ve koalisyon güçlerinden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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