  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yemen'de kabile içinde çatışmada 7 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-26 22:26:12 -
Yemen'de kabile içinde çatışmada 7 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Yemen'in Hadramevt ilinde bir kabile içinde 2 aile arasında çıkan çatışmada 7 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hadramevt ilinde ismini vermek istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilin batısındaki Harida ilçesindeki Al Ali bin Salim kabilesinden iki aile arasında sebebi henüz bilinmeyen bir anlaşmazlık üzerine çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada ailelerden 7 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirten yetkili, hükümet yetkilileri ve kabile liderlerinin taraflar arasındaki gerginliği sona erdirmek için uğraştığına işaret etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı