Yemen'de Husilere karşı 'Yüksek Askeri Komite'

Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Reşad el Alimi, İran destekli Husilere karşı "Yüksek Askeri Komite"nin kurulduğunu açıkladı.

Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Reşad el Alimi, Husilere karşı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun liderliğinde bir "Yüksek Askeri Komite" teşkil edildiğini açıkladı.

Alimi, komitenin "Husilerin uzlaşmazlığının devam etmesi ve barışçıl çözümleri reddetmeleri halinde bir sonraki aşama için askeri güçlerin hazırlanması ve donatılmasından sorumlu olacağını" ifade etti.

Yemen halkına hitaben yaptığı konuşmada Alimi "Aden, Hadramut, Mahra ve diğer bölgelerdeki kampların ele geçirilmesi operasyonunun başarısını" teyit ederek, "bu adımın devletin hukuki statüsünü güçlendirmek ve güvenlik ve istikrarı tesis etmek için atıldığını" belirtti.

Alimi ayrıca "Güney Yemen'li bileşenlerin Suudi Arabistan'ın himayesinde kapsamlı bir diyalog konferansı düzenlenmesi yönündeki çağrılarına da yanıt verildiğini" dile getirdi.

İran destekli Husileri ve İran'ı "Yemen halkının çektiği acılardan" tamamen sorumlu tutan Alimi, bu durumu "Husiler tarafından 2015 yılında gerçekleştirilen darbenin doğal bir sonucu" olarak nitelendirdi.

Husilere "barışı kabul etmek ya da savaşa devam etmek arasında bir seçim yapma hakkı tanıdıklarını" söyleyen Alimi, tüm tarafları "silahlarını teslim etmeye ve devlete geri dönmeye" çağırdı.

Suudi Arabistan destekli Yemen yönetiminin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli grupların ardından, Husilere karşı bir askeri harekat başlatabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Mepa News