  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen'de hükümet güçleri, Ebyen'de Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerle temas hatlarından çekilmeye başladı
Aktüel

Yemen'de hükümet güçleri, Ebyen'de Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerle temas hatlarından çekilmeye başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:58:18 -
Yemen'de hükümet güçleri, Ebyen'de Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerle temas hatlarından çekilmeye başladı

İSTANBUL (AA) - Yemen'de hükümet güçleri, Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunu uygulamak için Ebyen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlerle temas hatlarından çekilmeye başladı.

Ebyen'de Yemen hükümetine bağlı Özel Kuvvetler Sözcüsü Emin Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün hükümet güçlerinin GGK güçleri ile temas hatlarından çekilme sürecinin ilk aşamasının başladığını söyledi.

Hüseyin, çekilme süreci kapsamında 89. Tugay güçlerinin, Ebyen'de silahlı çatışmaların yaşandığı Şeyh Salim cephesinden çekilerek Ebyen'in merkezi Zencibar kentinin kuzeyindeki Luder kentine doğru ilerlediğini belirtti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 24 Haziran'da kapsamlı ateşkes için Ebyen'e gözlemci göndermesinin ardından 27 Haziran'da hükümet ile GGK'nın ateşkese vardığı duyurulmuştu. Ancak ateşkese rağmen GGK unsurları ile hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar devam etmişti.

- Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK "yeni hükümet" konusunda anlaştı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden dün yapılan açıklamada, Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK'nın bir hafta içinde 24 bakandan oluşacak bir hükümet kurulması konusunda anlaştığı duyurulmuştu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya konuşan bir koalisyon yetkilisi, Riyad Anlaşması'nı hızlandırma mekanizmasının dün itibarıyla uygulamaya konulması için gerekli tüm düzenlemelerin yapıldığını belirterek, "Siyasi güçler, 24 bakandan oluşacak bir Yemen hükümeti kurulması konusunda anlaştı. Kabinede GGK'dan bakanlar da olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu yetkili ayrıca, koalisyon güçlerinin, Ebyen'deki askeri güçlerin cephelere gitmesi ve başkent Aden'deki güçlerin de kent dışına çıkarılmasını denetleme görevini yerine getireceğini aktarmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail’den tepki çeken savunma! 'Türkler geç kaldı'
Dünya

İsrail’den tepki çeken savunma! 'Türkler geç kaldı'

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat, Sivasspor'un Tel Aviv'de bekletilmesinin ardından skandal bir suçlamada bulundu.
Türkiye gelişmesi sonrası ayağa kalktılar! İtalyanlar çılgına döndü
Dünya

Türkiye gelişmesi sonrası ayağa kalktılar! İtalyanlar çılgına döndü

Libya'da darbeci Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemisinin serbest bırakılmasının ardından İtalya'daki balıkçı aileler ayağa kalktı...
Pelin Buzluk'un 2012 yılında Hasan Ali Topbaş güzellemesi yaptığı ortaya çıktı
Gündem

Pelin Buzluk'un 2012 yılında Hasan Ali Topbaş güzellemesi yaptığı ortaya çıktı

2011 yılında Hasan Ali Topbaş tarafından tacize uğradığını iddia eden yazar Pelin Buzluk'un, 2012 yılında yazdığı bir kitapta yazar Topbaş'ı..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay