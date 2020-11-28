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Aktüel Yemen'de Güney Geçiş Konseyine bağlı bir üst düzey komutan ve 4 asker öldü
Aktüel

Yemen'de Güney Geçiş Konseyine bağlı bir üst düzey komutan ve 4 asker öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-28 04:47:43 -
Yemen'de Güney Geçiş Konseyine bağlı bir üst düzey komutan ve 4 asker öldü

YEMEN (AA) - Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı "İsnad" güçlerinden, aralarında bir Tuğgeneralin de bulunduğu 5 askerin öldüğü bildirildi.

Ebyen'deki İsnad güçlerinden askeri bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Tuğgeneral Avad es-Saadi ve 4 asker Ebyen kentinin doğusundaki Şeyh Salim bölgesinde hükümet güçleriyle süren çatışmalarda öldü.

Adının açıklanmasını istemeyen kaynak, Saadi ve beraberindeki 4 kişinin havan topu saldırısında öldüğünü söyledi.

Konuya ilişkin GGK'den henüz açıklama yapılmadı.

Hükümet ile GGK'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yürüttükleri müzakereler devam ederken, yaklaşık iki hafta önce Ebyen kentinde her iki taraf arasında çatışmalar yeniden başladı. Taraflar birbirini ateşkesi bozmakla suçluyor.

Çatışmaların başlamasıyla Suudi Arabistan'dan ara bulucu gözlemcilerin Ebyen kentine gelerek sükunetin sağlanması için yürüttükleri çalışmalar işe yaramadı.

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