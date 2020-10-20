  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen'de BAE destekli güçler Sokotra'da ilk kez askeri geçit töreni düzenledi
Aktüel

Yemen'de BAE destekli güçler Sokotra'da ilk kez askeri geçit töreni düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 18:13:54 -
Yemen'de BAE destekli güçler Sokotra'da ilk kez askeri geçit töreni düzenledi

SOKOTRA (AA) - Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK), haziran ayında ele geçirdiği Sokotra ilinde ilk kez askeri geçit töreni düzenledi.

GGK'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sokotra'daki güvenlik ve askeri birlikler, 1. Deniz Piyade Tugayı karargahında görkemli bir askeri geçit töreni düzenledi." ifadesi kullanıldı.

Askeri törenin, Yemen'de 14 Ekim 1963'te İngiliz sömürgesinden kurtulmak için başlatılan ayaklanmanın 57. yıl dönümü münasebetiyle düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, törende, Yemen'in birleşmesinden önceki Güney Yemen bayrağının yanı sıra GGK Başkanı Aydarus ez-Zubeydi'nin resimleri taşındı.

GGK Sokotra Sorumlusu Rafet es-Sakali ise askeri geçit törenini, "devletlerini ve kimliklerini geri kazanmak için mücadele eden güney halkının verdiği mücadelelerinin bir ifadesi" şeklinde değerlendirdi.

GGK'ye bağlı silahlı unsurların, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmesinin ardından bölgede ilk kez askeri geçit töreni düzenliyor.

Yemen hükümeti ise sık sık yaptığı açıklamalarda, GGK'nin Sokotra'daki askeri isyanının bir an önce sona ermesi, bu güçlerin bölgeden ayrılması ve ildeki durumun normalleşmesi çağrısında bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ skandalı sonrası Meral Akşener duyurdu: Buğra Kavuncu bugün itibariyle...
Siyaset

FETÖ skandalı sonrası Meral Akşener duyurdu: Buğra Kavuncu bugün itibariyle...

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın FETÖ çıkışı sonrası açıklamalarda bulunan Meral Akşener, "Bugün İstanbul İl Başkanımız Ümit Özdağ hakkı..
Fehmi Koru FETÖ'nün hezeyanlarına sığındı! Erdoğan ve hükümete çirkin iftira
Gündem

Fehmi Koru FETÖ'nün hezeyanlarına sığındı! Erdoğan ve hükümete çirkin iftira

Kimse tarafından kale alınmamasından dolayı hazımsızlanan Fehmi Koru, FETÖ'nün 'Türkiye'de medyaya baskı' tezine sığınarak Cumhurbaşkanı Erd..
Türkiye Petrolleri paylaştı! Tarihi müjdenin en net görüntüsü
Gündem

Türkiye Petrolleri paylaştı! Tarihi müjdenin en net görüntüsü

Türkiye Petrolleri, sosyal medya hesabından Tuna-1 kuyusundan görüntüleri paylaştı.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay