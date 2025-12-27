  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP’nin ayıbını yüzlerine vurdu: Habib-i Neccar Camii açılıyor, Ulucami'de ses seda yok

Kandil gecesi İsmet İnönü’yü anan CHP’li belediyeye tepki: Milletin inancını yok sayan, yok olur!

Suriye'de camiye kalleş saldırı! Türkiye'den jet hızında tepki

455 bin konuta bön bön bak şimdi! Bakın bakın Ekrem’in müthiş (!) ufkuna bakın

4 milyon litrelik kriz: İran, Hürmüz’de petrol tankerine el koydu

Çin’den 20 ABD savunma şirketi ve 10 yöneticiye "Tayvan" yaptırımı Trump'a Tayvan tarifesi

İngiliz generaller kaleme aldı! İngiltere Başbakanına ders gibi mektup

Yerlikaya'dan "455 Bin Konut Tamam" paylaşımı: İşte, gün geldi... Şükürler olsun!

Abdullah Gül’ün sağ kolundan skandal yazı! Erdoğan'a 'Saddam'la akıbetin aynı olur' iması

İngiliz aktivistten olay itiraf!! "Batı'nın maskesini İsrail düşürdü, gerçek medeniyeti İslam'da gördük!"
Dünya Yemen'de askeri önlem alma çağrısı
Dünya

Yemen'de askeri önlem alma çağrısı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yemen'de askeri önlem alma çağrısı

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ülkenin doğusundaki Hadramevt vilayetinde yaşanan gelişmeler nedeniyle Arap Koalisyonu’nu askeri önlem almaya çağırdı. Alimi, sivillerin korunması ve ordunun güvenliği sağlamasına destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Arap Koalisyonunu Hadramevt’te sivillerin korunması ve ordunun güvenliği sağlamasına destek verilmesi için gerekli askeri önlemleri almaya çağırdı.

Yemen'in kuzeyi ile güneyinin birbirinden ayrılmasını isteyen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, aralık ayı başından bu yana ülkenin doğusundaki Hadramevt ile El-Mehra'da kontrolü elinde bulunduruyor.

Alimi'nin yaptığı ve Yemen TV'de yayınlanan yazılı açıklamada ülkenin doğusundaki gelişmelerle ilgili Arap Koalisyonuna çağrı yapıldı.

Açıklamada, koalisyon güçlerinden, Hadramevt'teki sivilleri korumak, silahlı kuvvetlerin sükuneti sağlamasına yardımcı olmak ve Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuk çalışmalarını desteklemek için gerekli tüm askeri önlemleri almasını istedi.

Yemen'in doğusundaki durum

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı GGK'nin, 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetlerinin Mehra vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.

Yemen'de esir takası
Yemen'de esir takası

Dünya

Yemen'de esir takası

Yemen'de askeri hareketlilik artıyor
Yemen'de askeri hareketlilik artıyor

Dünya

Yemen'de askeri hareketlilik artıyor

Türkiye'den Yemen açıklaması: Endişe verici
Türkiye'den Yemen açıklaması: Endişe verici

Gündem

Türkiye'den Yemen açıklaması: Endişe verici

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23