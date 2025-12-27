Yemen'de askeri önlem alma çağrısı

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Arap Koalisyonunu Hadramevt’te sivillerin korunması ve ordunun güvenliği sağlamasına destek verilmesi için gerekli askeri önlemleri almaya çağırdı.

Yemen'in kuzeyi ile güneyinin birbirinden ayrılmasını isteyen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, aralık ayı başından bu yana ülkenin doğusundaki Hadramevt ile El-Mehra'da kontrolü elinde bulunduruyor.

Alimi'nin yaptığı ve Yemen TV'de yayınlanan yazılı açıklamada ülkenin doğusundaki gelişmelerle ilgili Arap Koalisyonuna çağrı yapıldı.

Açıklamada, koalisyon güçlerinden, Hadramevt'teki sivilleri korumak, silahlı kuvvetlerin sükuneti sağlamasına yardımcı olmak ve Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuk çalışmalarını desteklemek için gerekli tüm askeri önlemleri almasını istedi.

Yemen'in doğusundaki durum

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı GGK'nin, 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetlerinin Mehra vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.