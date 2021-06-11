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Dünya Yemen'de askeri araca bombalı saldırı: 7 ölü, 27 yaralı
Dünya

Yemen'de askeri araca bombalı saldırı: 7 ölü, 27 yaralı

Yemen'de BAE destekli GGK'ye bağlı Güvenlik Kemeri Güçleri askerlerini taşıyan araca bomba yüklü motosiklet ile saldırı düzenlendi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken 27 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 22:54:00 -
Yemen'de askeri araca bombalı saldırı: 7 ölü, 27 yaralı

Yemen’de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi’ne (GGK) bağlı Güvenlik Kemeri Güçleri askerlerini taşıyan araca bomba yüklü motosiklet ile düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Askeri araca bombalı saldırı

Yemen’in güneyinde yer alan Abyan kentinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi’ne (GGK) bağlı Güvenlik Kemeri Güçleri askerlerini taşıyan araca bomba yüklü motosiklet ile saldırı düzenlendi.

 

7 ölü, 27 yaralı

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Abyan kentinde yer alan ve Güvenlik Kemeri Güçleri kontrolündeki Zinjibar bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Yetkililer, patlamanın ardından yaralıların Zinjibar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığını bildirdi.

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