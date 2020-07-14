  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yemen ordusu Hudeyde'de 4 Husi milisin öldürüldüğünü açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 02:24:35 -
Yemen ordusu Hudeyde'de 4 Husi milisin öldürüldüğünü açıkladı

ADEN (AA) - Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Hudeyde'de 4 Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Orduya bağlı basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'nin doğusunda orduya bağlı bölgeye sızmaya çalışan Husi milislere karşılık verildiği ve 4 milisin öldürüldüğü ifade edildi.

Husilerden olayla ilgili açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı