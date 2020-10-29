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Aktüel Yemen hükümetinden İngiltere Büyükelçisi'nin "savaşı bitirmek için ciddi çalışma" çağrısına tepki
Aktüel

Yemen hükümetinden İngiltere Büyükelçisi'nin "savaşı bitirmek için ciddi çalışma" çağrısına tepki

Yeniakit Publisher
2020-10-29 23:06:01 -
Yemen hükümetinden İngiltere Büyükelçisi'nin "savaşı bitirmek için ciddi çalışma" çağrısına tepki

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, İngiltere'nin savaşı bitirmek için taraflara ciddi şekilde çalışmaları çağrısına tepki gösterdi.

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hardami, İngiltere Büyükelçisi Michael Aron'un sosyal medyada üzerinden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur el-Hadi ve Husilere savaşı bitirmek için ciddi ve hızlı şekilde çalışmaları yönünde yaptığı çağrıya cevap verdi.

Hadrami sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halkımızla ilgileniyoruz ve acılarını hafifletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in çabalarının başarıya ulaşmasını istediklerine dikkati çeken Hadrami, hükümetin Yemen'de barışı gerçekleştirme konusunda uluslararası dostların ve ortakların istekliliğini takdir ettiğini aktardı.

BM, Yemen'de çatışmaların durması ve tarafların müzakere masasına oturması için uzun süredir çalışmalar yürütse de bu konuda henüz ciddi bir adım atılamadı.



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