Yemen hükümeti ve Husiler 1000'den fazla esir ve tutuklunun takasında anlaştı

İSTANBUL (AA) - Yemen hükümeti ve İran destekli Husiler, 1000'den fazla esir ve tutuklunun takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İYemen hükümeti ve Husi temsilcileri, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Taraflar, 1008 esir ve tutuklunun takas edilmesi konusunda anlaştı.

Esir ve tutuklu takasına Suudi askerlerin de dahil edileceği belirtilirken, sayı konusunda bilgi verilmedi.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'nin Cenevre kentinde Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.