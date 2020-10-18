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Aktüel Yemen hükümeti, İran'ın Husilerin kontrolündeki Sana'ya büyükelçi atamasını kınadı
Aktüel

Yemen hükümeti, İran'ın Husilerin kontrolündeki Sana'ya büyükelçi atamasını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 22:19:45 -
Yemen hükümeti, İran'ın Husilerin kontrolündeki Sana'ya büyükelçi atamasını kınadı

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, İran'ın, 6 yıldır Husilerin kontrolündeki Yemen'in başkenti Sana'ya büyükelçi atamasını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın, Yemen'deki Husi milislerin kontrolündeki bölgeye büyükelçi atamasının en sert şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamada, atılan bu adımın "uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının açık bir ihlali" olduğu vurgulandı.

İran Dışişleri Bakalığından dün yapılan yazılı açıklamada ise Hasan İrlu'nun Sana'ya yeni büyükelçi olarak atandığı belirtilerek, güven mektubunu da (uluslararası tanınırlığı olmayan) Husilere bağlı hükümete sunacağı duyurulmuştu.

İran, Husilerin kontrolündeki bölgelere büyükelçi atayan ilk ülke oldu.

Husiler, Ağustos 2019'da İran'a bir büyükelçi atadıklarını duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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