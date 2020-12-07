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Aktüel Yemen hükümeti: BM öncülüğündeki uluslararası çözüme bağlıyız
Aktüel

Yemen hükümeti: BM öncülüğündeki uluslararası çözüme bağlıyız

Yeniakit Publisher
2020-12-07 22:48:45 -
Yemen hükümeti: BM öncülüğündeki uluslararası çözüme bağlıyız

İSTANBUL (AA) - Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, hükümetin ülkede barış ortamının sağlanması için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki uluslararası çözüme bağlı olduğunu belirtti.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Dışişleri Bakanı Hadrami, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Yardımcısı Muin Şureym ile görüştü.

Hadrami, Yemen hükümetinin tüm esir ve mahkumların serbest bırakılması için Esir Takası Denetleme Komitesi müzakerelerine yeniden başlanmasının üzerinde durduğunu belirtti.

Hükümetin BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths öncülüğündeki uluslararası çözüm yolunu izlediğini ifade eden Hadrami, Yemen'de savaşın sona ermesi, kalıcı bir barışın sağlanması ve Yemen halkının acılarının son bulması konusundaki kararlılıklarını aktardı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths bugün yaptığı açıklamada, Yemenli taraflara ülkedeki savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varma çağrısında bulunmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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