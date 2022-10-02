Yemeksepeti’nin Katkılarıyla Hazırlanan Sürdürülebilirlik Odaklı Podcast Serisi "Aklımdaki Yarın” Başladı

Türkiye’nin yenilikçi hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, sürdürülebilirlik odağındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İklim değişikliği, küresel ısınma, gıda israfı ve bunlara bağlı sorunların daha fazla tartışılarak gündemde yer alması ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturmak amacıyla, Yemeksepeti’nin desteğiyle hazırlanan podcast serisi “Aklımdaki Yarın”, yayın hayatına başladı.

İlk bölümünde sürdürülebilirlik kavramını etraflıca inceleyen Aklımdaki Yarın’ın devam eden bölümlerinde ise e-mobilite, geri dönüşüm ve atık gıda gibi pek çok önemli konu, eğlenceli bir üslupla işleniyor.

“Sürdürülebilirlik projelerimizin devamı niteliğinde”

Türkiye’de son yıllarda podcast kültürünün yaygınlaştığını ve giderek daha değerli bir mecra halini aldığını söyleyen Yemeksepeti CMO’su Okan Erol, “DNA’sında ‘yarını bugünden inşa etmek’ bulunan Yemeksepeti için sürdürülebilirlik daima öncelikli bir konu oldu. Örneğin, sipariş ekranımızdaki ‘Yeşili Koruyalım’ butonu sayesinde geçtiğimiz yıl toplam 926 ton daha az plastik tüketilmesi sağladık. 2020’den beri tüm ofis ve depo operasyonları ile saha ekiplerinin yakıtlarından kaynaklanan karbon emisyonlarına karşılık gelmesi için, İzmit Derince bölgesinde iki ormanı doğaya kazandırdık ve elektrikli motosikletle teslimatı yaygınlaştırarak karbon ayak izini azaltma konusunda önemli bir adım daha attık. Aklımdaki Yarın’la, bu çalışmalarımıza bir yenisini eklemiş olmaktan ötürü heyecanlı ve mutluyuz. Bu podcast programının, dinleyicilerine sunacağı içeriklerle, daha yaşanılabilir bir gelecek yolunda faydalı çalışmalardan biri olacağına inanıyorum.” dedi.

“Akıllardaki sorulara yanıtlar arıyoruz”

Podbee platformunda yayımlanan program, iklim krizini tüm yönleriyle inceleyen Derin Altan ve Utku Güven tarafından hazırlanıp sunuluyor. Sürdürülebilirlik konularında yayın çalışmalarıyla bilinen Altan ve Güven, konuyla ilgili şunları söyledi: "İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında okuyan, öğrenen, araştıran, tartışan ve yaşayan iki kişi olarak biz de herkes gibi kendimize bir sürü soru sorduk: Bu iş zengin işi mi, dünyayı biz mi kurtaracağız, hem sürdürülebilirlik de nedir? Aklımdaki Yarın'da işte bunları tartışıyoruz ve geldiğimiz noktaları paylaşıyoruz.”

Dünyada ve Türkiye’de popülaritesi artan podcast yayınlarıyla ilgili çalışmalar yapan Podbee, kendi orijinal podcast programlarının yanı sıra markaların da birer yayıncı olarak kitlelere ulaşması için hizmetler sunuyor. Türkiye’nin en çok dinlenen podcast yayıncılarından bazılarını bünyesinde bulunduran Podbee, Yemeksepeti ile birlikte Aklımdaki Yarın podcast programının yapımcılığını üstleniyor.

Aklımdaki Yarın podcast serisi; Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox ve tüm diğer popüler podcast mecralarından dinlenebiliyor.