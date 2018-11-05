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Yemek yeme şekliniz karakterinizi yansıtıyor

“Bana ne yediğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim” sözünü “Bana nasıl yediğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim” şeklinde söylemek de mümkün deniyor.

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:25
Yemek yeme şekliniz karakterinizi yansıtıyor


Tercih ettiğimiz yiyecekler gibi yemek yeme tarzımızın da kişilik özelliklerimizle ilişkisi söz konusu imiş!.

Yine bu konuda yapılan araştırmanın vardığı ortak sonuçlara göre, mesela; tezcanlı, dışa dönük ve rekabeti seven kişiler genellikle 'hızlı' yemek yerken, sakin ve soğukkanlı kişiler 'yavaş' yiyor, mükemmeliyetçi kişilik yapısına sahip olanlar ise sofra düzenine ve yemeğin sunumuna fazlasıyla özen gösteriyor, 'yavaş ve kontrollü' yiyor.

Konuşmak, araba kullanmak, yemek yeme tarzı gibi davranışlar özellikle erkeklerde sorundur.

YAVAŞ SÜR, YAVAŞ YE!

Erkeklerin bir kısmı hızlı yemek yer, hızlı araba kullanır, hızlı konuşur, her konuda aceleci ve sabırsız davranırlar.

Çabuk sinirlenirler, stresli ve gergindirler, kontrolsüz davranışları, kaygılı ruh halleri, daima telaşlı olmak gibi özellikleri vardır.

Ya çok çabuk güvenirler ya da güven duymada zorlanırlar.

Rekabetçi, sosyal alanda ve mesleğinde hırslı, sabırsız, aynı anda birkaç iş yapmayı seven, insanlara ve olaylara çabuk sinirlenen, onaylanmayı bekleyen, sorunlu bir dinlenme tarzı olan kişilerdir. Bunlar sadece kendilerine değil, aile fertlerine de bu halleri ile iyilik yapmaz zarar verirler.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 17:25
  1. yemek yeme
  2. yemek yeme hızı
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