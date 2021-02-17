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Ekonomi Yemek temini ve sevisi hizmeti alınacak
Ekonomi

Yemek temini ve sevisi hizmeti alınacak

İzmir Jeotermal Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş., yemek temini ve servisi hizmet alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 13:32:00 -
Yemek temini ve sevisi hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre İzmir Jeotermal Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş. 1 yıl boyunca 14.000 adet taşıma usulü yemek temini ve servisi hizmeti alacak. İhale, 09.03.2021 tarih ve saat 11.00’de İzmir Jeotermal Enerji San ve Tic A.Ş. Korutürk Mah Mert Sok No.19 Balçova İzmir adresinde gerçekleştirilecek. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir Jeotermal Enerji San ve Tic A.Ş. Korutürk Mah Mert Sok No.19 Balçova İzmir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

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