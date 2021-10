Yemeği güzelleştirme tüyoları

Pratik ve sağlıklı yaşam uzmanı Revna Sarıgül, yemek yaparken sevgi katmanın bir kalıp gibi göründüğünü fakat bu durumun oldukça doğru olduğunu söyledi.

Kaliteli ve sağlıklı tarifleri ile hem gözleri hem de mideleri mutlu eden Reva Sarıgül, aktif olduğu sosyal medya hesaplarından özellikle de düzenli olarak videolar yüklediği Youtube hesabından pek çok yemek tarifi videosu paylaşıyor. Özellikle sağlıklı yemekler üzerine yönelen Revna Sarıgül’ün yaptığı sağlıklı yemekler hem herkesi memnun edecek kalitede hem de kolay olması nedeni ile ilgi çekiyor. Bir yemeği güzelleştirmenin ufak dokunuşlar ile sağlandığını belirten Sarıgül, herkesin iyi yemekler yapabileceğini söyledi. Yemek yapmanın zevkinden bahseden Revna Sarıgül, “Son zamanlarda dünyada da popüler olan sağlıklı yemekleri izleyicilerim ve takipçilerim ile buluşturmaktan keyif alıyorum. Yemek yapmak sanıldığından çok daha keyiflidir. Özellikle yapılan yemeklerin lezzetli olması tatmin edici bir his duyulmasını sağlamaktadır. Yemek yaparken sevgi katmak bir kalıp gibi olsa da aslında oldukça doğrudur. Ben de böyle yaparak yaptığım yemeklere canlılık katmaktayım. Esas amacım sağlıklı yemekler yapmak. Bunun için hem kendim bir şeyler öğreniyorum hem de öğrendiklerimi beni izleyen herkese aktarıyorum. Bu bilgilerin yaygınlaşması sayesinde evlere daha fazla giren sağlıklı yemekler herkesi memnun edecektir” dedi.



Türkiye’nin 81 ilinden takipçilerinin olduğunu vurgulayan Sarıgül, en sevilen videolarının arasında unsuz ve rafine şekersiz tatlıların bulunduğunu ifade etti. Sarıgül, "Başta İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa olmak üzere, Diyarbakır, Adana, Mersin, Gaziantep gibi illerden çok takipçim var. Oldukça kalorili olarak bildiğimiz yemekleri daha az kalorili yaparak hem her yemeği tüketmemizi mümkün kılarken hem de sağlıklı kalmayı amaçlamaktayım. Bu yolda uzun zamanda büyük emek verirken birtakım püf noktalar da edindim. Bu püf noktalar arasında en dikkat çekici olan ve herkesin videolarımı izleme sebebi olan sağlıklı yaşam yer alıyor. Bu tüm dünyada da popüler hale gelmekte olup sadece benim yönlendiğim bir alan değil. Ancak ülkemizdeki insanlara bu konuda destek olarak herkesin sağlıklı yaşam için bir adım atmasını sağlamayı kendime görev edindim. Yani püf noktalarım arasında glütensiz pizza yapmak da şekersiz ve glütensiz kek yapmak da mümkün. Bu da sanırım videolarıma bu kadar ilginin olmasının esas sebebi. Özellikle her gün yediğimiz yemeklerin hem kalorisi azaltıp hem de daha sağlıklı olmaları artık ütopik değil" diye konuştu.