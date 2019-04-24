0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

"Yem ham maddelerindeki vergiler düşürülsün"

TÜRKİYEM-BİR Başkanı Ülkü Karakuş:- "Yem fiyatlarının düşmesi için tüm yem ham maddelerindeki KDV ve gümrük vergileri indirilmeli"

24 Nisan 2019 Çarşamba 11:09
"Yem ham maddelerindeki vergiler düşürülsün"

ANKARA (AA) - Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş, yem fiyatlarının düşmesi için ürün ham maddelerindeki KDV ve gümrük vergilerinin indirilmesi gerektiğini belirtti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Ticaret Odası (ATO), TÜRKİYEM-BİR, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ve Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü iş birliğiyle "Et, Süt, Yem Kardeşliği" başlıklı toplantı düzenlendi.

TÜRKİYEM-BİR Başkanı Ülkü Karakuş, ATO'daki toplantıda yaptığı konuşmada, gıda fiyatlarının enflasyon sepetinde önemli ağırlığa sahip olduğunu ifade etti. Yem sektörünün ithal ürünlere her yıl daha fazla bağlı hale geldiğini vurgulayan Karakuş, karma yem üretiminin yüzde 45'inin ithal ham maddelerden kaynaklandığına dikkati çekti.

Karakuş gübre, mazot, tohum, elektrik gibi girdilerin yanı sıra yem ham maddelerinde önemli fiyat artışları yaşandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İthal edilen yem ham maddelerinin büyük bir bölümü transgenik yapıdadır. Şu anda ülkemizde 36 transgenik ürün sadece yem amaçlı onaylı iken, AB'de yem ve gıda amaçlı onaylı transgenik ürün sayısı 125'e çıktı. Transgenik ürünlerin hayvansal ürünlere geçişi konusunda somut bir literatür bulunmadığı da göz önüne alınarak Türkiye'nin hem gıda hem yem amaçlı olarak onaylı ürünlerdeki rakamının bir an önce AB ile eşitlenmesi gereklidir."

Yem fiyatları konusunda da Karakuş, "Yem fiyatlarının düşmesi için karma yeme yüzde bazında destek verilmeli, tüm yem ham maddelerinde KDV ve gümrük vergileri düşürülmeli, transgenik ürünlerdeki sorun çözülmeli, devletin elinde olan ve yem maliyetlerini etkileyen faktörler gözden geçirilmeli, yem ham madde fiyatlarında istikrar sağlanmalı, süt/yem, et/yem fiyat pariteleri dengelenmelidir. " ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 11:09
  1. ATO
  2. TÜRKİYEM-BİR
  3. Ülkü Karakuş
  4. yem fiyatları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak Başbakanı Abdulmehdi Ezher Şeyhi'ni ülkesine davet etti
    1. Irak Başbakanı Abdulmehdi Ezher..
    2. Irak'ta Dicle Nehri kıyısındakilere..
    3. Ahlat’taki tarihi yapılar ‘karekod’..
    4. AÖF sınav sonuçları son dakika AÖF..
    5. Manchester United Manchester City maçı..
    6. Su ürünleri ihracatı yüz güldürdü
    7. Mezitli’deki kutlamalar karnavala..
    8. Bebekler daha güvenli büyüyecek
    9. Buzdolabından yaptıkları saldan gölete..
    10. 7. YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? |..
    11. Bekçilik ön başvuru ve sağlık..
    12. Karın bölgenizdeki fazlalıklardan..
    13. Bin çocuk Anıtpark’tan Ata’sına..
    14. GRAFİKLİ - Trabzonspor'da Ünal..
    15. Hajradinovic, Türkiye'de iz bırakmak..
    16. Başkan Kanar’a mahalle hayırlarında..
    17. Simavlı yazarlardan kitap bağışı
    18. Alman gezgin, bisikletiyle dünya..
    19. Sri Lanka bombacılarından birinin yeni..
    20. "Teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka..
    Perinçek ezber bozdu
    Perinçek ezber bozdu
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!
    Trump'ın damadı sinsi planı açıkladı: Ramazan ayından sonra...
    Trump'ın damadı sinsi planı açıkladı: Ramazan ayından sonra...

    Günün Karikatürü

    24 Nisan 2019
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi