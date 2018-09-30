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Yelkenler İstanbul’un kalbinde açıldı

İstanbul Boğazı’nın yelkenlilere açıldığı en büyük organizasyon Turkcell Platinum Bosphorus Cup, dün coşkulu bir şekilde gerçekleşti.

30 Eylül 2018 Pazar 09:56
Yelkenler İstanbul’un kalbinde açıldı

İstanbul Boğazı’nın yelkenlilere açıldığı en büyük organizasyon Turkcell Platinum Bosphorus Cup, dün coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Bu yıl 17.’si düzenlenen kupanın Boğaz yarışı yelkenlilerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Yaklaşık 10 ülkeden 800 yelkencinin mücadele ettiği yarışa, sahile akın eden İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. Şampiyon ise bugün belli oluyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 09:56
  1. Turkcell Platinum Bosphorus Cup
  2. İstanbul Boğazı

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