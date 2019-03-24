Yelken: TYF Spor Toto Yıldızlar Kupası





İZMİR (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen TYF Spor Toto Yıldızlar Kupası'nda optimist ve laser sınıflarında dereceye girenler belli oldu.

Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda 112 optimist ve 74 laser sınıfı sporcusu mücadele etti.

Çeşme Altınyunus Otel'de düzenlenen ödül töreninde konuşan TYF Başkanı Özlem Akdurak, güzel bir yarışı geride bıraktıklarını kaydetti. Yarışın düzenlenmesinde katkı yapan herkese teşekkür eden Akdurak, şunları söyledi:

"Hepimizin burada olmasının tek nedeni var, siz sporcularımızın canı gönülden bu sporu yapıyor olmanız. Sizlerin gelecekte sporunuza, kulüplerinize ve federasyonunuza sahip çıkmanız çok önemli. Bu yarışta çok sevinerek görüyorum ki yarış komitesinde artık sizin gibi yarışçılıktan gelen, milli formayı giyen arkadaşlarınız görev alıyorlar. Yarınlarda sizlerin de bu spora sahip çıkmak için bir yerlerde görev yapmaya istekli olmanızı diliyorum. Aranızda milli takım forması giyme onuruna erişecekler var. Onlara uluslararası yarışlarda bayrağımızı dalgalandırmaları için hep beraber canı gönülden başarılar dileyeceğiz."

Kupada kategorilerinde sıralamaya girenler şunlar:

Optimist genel: 1. Alp Namdar (A.R.M. Urla Yelken), 2. Okyanus Arıkan (A.R.M. Urla Yelken), 3. Can Ertürk (Göztepe)

Optimist kızlar: 1. Okyanus Arıkan (A.R.M. Urla Yelken), 2. Firdevs Yeğin (İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları), 3. Kumsal Ulaş (Fethiye Belediyespor)

Optimist gençler: 1. Kutsal Güneş Kurnaz (Tekirdağ Yelken İhtisas), 2. Mert Doğan (Foça Yelken İhtisas), 3. Demirhan Katrancı (Teos Yat ve Yelken)

Optimist genç kızlar: 1. Defne Isabel Ramirez Zambrano (Göztepe), 2. Irmak Süvari (Galatasaray), 3. Yağmur Karabulut (Gökova Yelken)

Laser standart gençler: 1. Alp Baltalı (İstanbul Yelken), 2. Umut Efe Alpkoçak (Karşıyaka), 3. Efe Ağan (B.B. Bodrumspor)

Laser radial kadınlar: 1. Ece Asya İkizler (Galatasaray), 2. Deniz Dönertaş (Fenerbahçe Doğuş Yelken)

Laser radial gençler: 1. Yiğit Yalçın Çitak (Fenerbahçe Doğuş Yelken), 2. Doruk Demircan (Arkas Çeşme Yelken), 3. Berk Emil

Laser 4.7 genel: 1. Derin Baytur (Karşıyaka), 2. Tarhan Öğütçü (Arkas Çeşme Yelken), 3. Uygar Kızılkaya (Karşıyaka)

Laser 4.7 kızlar: 1. Zülal Alev Erkan (Tekirdağ Yelken), 2. İrem Sütlü (İskenderun Yelken), 3. Aslı Akbeniz (Göztepe)

Laser 4.7 gençler: 1. Derin Baytur (Karşıyaka), 2. Ali Berk Birer (İstanbul Yelken) 3. Can Veysel Kaska (Fenerbahçe Doğuş)

Organizasyonda ikinci haftada 420-470 sınıfları ile Techno 293, RS:One ve RS:X rüzgar sörfü sınıflarında mücadeleler yapılacak.

