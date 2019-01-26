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Yelken: TYF Kış Kupası

- Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Kış Kupası Yelken Yarışları'nda dört sınıfta dereceye girenler belirlendi

26 Ocak 2019 Cumartesi 23:56
Yelken: TYF Kış Kupası


MUĞLA (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Kış Kupası Yelken Yarışları'nda dört sınıfın mücadelesi tamamlandı.

Turgutreis Yelken Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen yarışlarda 519 sporcu yer aldı. Turgutreis açıklarında yapılan yarışlar, optimist, laser 4.7, laser radial ve laser standart sınıflarında düzenlendi.

Milli takım seçme kriterlerinden biri olan yarışların sonunda ödül töreni düzenlendi.

Optimist sınıfında Göztepe Yelken Şubesi'nden Can Ertürk'ün birinci olduğu organizasyonda, laser 4.7'de İstanbul Yelken Kulübünden Cem Boren Koçer, laser radialde Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nden Yiğit Yalçın Çıtak ve laser standartta ise İstanbul Yelken Kulübünden Saffet Onur Bilgen ilk sırada yer aldı.

Sporculara kupaları TYF Başkanı Özlem Akdurak, yönetim kurulu üyeleri ve organizasyon görevlilerince verildi.


- Yelken sporunda "Sıfır Atık Projesi"ne destek


Organizasyonda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de hayata geçirdiği "Sıfır Atık Projesi"ne, çevre bilincini artırmak adına destek verildi.

Bu kapsamda, her sınıfta yapılan ilk gün yarışları ayrıca değerlendirmeye alınarak dereceye girenlere ödül olarak çeşitli spor malzemeleri verildi. Ödüller, "Sıfır Atık - MUÇEV Kupası" adı altında sahiplerini buldu.

TYF Kış Kupası Yarışları önümüzdeki hafta rüzgar sörfü, 420 ve 470 sınıflarında düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 23:56
  1. Bodrum
  2. Muğla
  3. Ödül Töreni
  4. Türkiye Yelken Federasyonu (TYF)
  5. TYF Kış Kupası Yelken Yarışları
  6. yarış
  7. Yelken

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