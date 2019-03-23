Yelken: BAYK Kış Trofesi

MUĞLA (AA) - Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen BAYK Kış Trofesi'nin 4. ayak yarışları başladı.

Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun 4. ayak yarışlarına, 45 teknede farklı illerden yaklaşık 400 sporcu katıldı.

Yarışlar, IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere 3 ayrı sınıfta düzenlendi. Tüm sınıfların 16 millik coğrafi rotada mücadele ettiği ilk gün programında, IRC-A sınıfındakiler şamandıra parkurda da 7 millik yarışta yelken açtı.

Organizasyon kapsamında düzenlenen ödül töreninde, 2-3 Mart'ta yapılan üçüncü etap yarışlarında dereceye girenlere kupaları verildi.

IRC-A 1 kategorisinde "Define" isimli teknenin ekibi birinci olurken, IRC-A 2'de "Orsa-Cheese Sailing", IRC-A 3'te "Heni", IRC-B 1'de "Heaven Can Wait 2", IRC-B 2'de "Blues 1-Çorlu Sailing Team" ekipleri ilk sırayı aldı.

Destek sınıfında ise birinciliği "Deniz Cadıları Nora" isimli teknenin ekibi elde etti.

BAYK Kış Trofesi'nin 4. ayak yarışları yarın tamamlanacak.