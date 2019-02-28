Yeditepe’den dilek ödülleri

Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin, 2018 yılının en iyilerini belirlediği Yeditepe Dilek Ödülleri yedinci kez sahiplerini buldu. Kültür, sanat, spor, medya ve internet alanlarında ödüle değer görülen ünlü isimlerin buluştuğu törene İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İSTEK Vakfı) Başkanı Barış Dalan, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Ekinci, Kurucu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz ve çok sayıda öğrenci de katıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, İSTEK Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Barış Dalan’a ve Dilek Gönüllüleri’ne üniversitede bu farkındalığı oluşturdukları ve insana dokunabilen böyle bir projeyi gerçekleştirdikleri için teşekkür etti. 5 binden fazla öğrencinin seçtiği ‘Yılın En İyileri’ arasında sanatçı Demet Akbağ, Sıla, Timuçin Esen ile sporcu Sümeyye Boyacı ve haber spikeri Cem Öğretir yer aldı. Rektörlük özel ödülüne ise Sait Halim Paşa Yalısı layık görüldü.