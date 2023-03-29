Yeditepe Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; profesör kadrosu için başvuracak adayların; 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini, Fotoğraflı özgeçmişlerini, Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), Erkek adayların askerlik durum belgelerini ve istenen diğer evrakları da hazırlayarak rektörlüğe, doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim etmeleri gerekiyor.

BAŞVURU ADRESİ: Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir/İstanbul Tel: 0216 578 00 00

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız