Yeditepe Üniversitesi Gaziantep’te Basın Mensuplarıyla Buluştu

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ece Ceylan Baba ve İSTEK Gaziantep Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kelleci’nin katılımıyla gerçekleşen buluşma, yükseköğretimin geleceğine dair güçlü bir perspektif sundu.



Buluşmada görüşlerini paylaşan Prof. Dr. Mehmet Durman ve Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, eğitimin nasıl dönüşmesi gerektiğine ilişkin kapsamlı bir çerçeve ortaya koydu:



ÜNİVERSİTE SADECE BİLGİ AKTARAN BİR YAPI DEĞİL



Günümüzde üniversiteler yalnızca bilgi aktaran kurumlar olmanın ötesine geçerek, belirsizlikle baş edebilen, problem çözebilen ve değişime hızla uyum sağlayabilen bireyler yetiştiren yapılar haline geliyor. Yeditepe Üniversitesi’nin eğitim yaklaşımı da bu dönüşüm üzerine şekilleniyor. Üniversite, öğrencilerini yalnızca meslek sahibi bireyler olarak değil; sürekli öğrenebilen, düşünebilen ve yeni koşullara uyum sağlayabilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

UYUM YETENEĞİ YENİ DÖNEMİN ANAHTARI



Bugün üniversiteye başlayan bir öğrencinin mezun olduğunda karşılaşacağı dünyanın, bugünden oldukça farklı olacağı öngörülüyor. Bu nedenle yükseköğretimde artık bilgi aktarımından çok, düşünme becerisi, analiz yeteneği ve öğrenmeyi öğrenme kapasitesi ön plana çıkıyor. Eğitim sisteminin odağında eleştirel düşünme, çok disiplinli yaklaşım, problem çözme ve hızlı uyum sağlama gibi beceriler yer alıyor.



Bu dönüşüm, yükseköğretim sisteminin tamamını yeniden şekillendiriyor. Eğitim sınıfla sınırlı kalmıyor, meslekler sabitliğini yitiriyor ve gelecek öngörülebilir olmaktan uzaklaşıyor. Bu yeni dönemde gençlerin en büyük ihtiyacı, bilgiye erişmekten çok, yön bulabilme ve değişime uyum sağlayabilme becerisi olarak öne çıkıyor.

BAŞARIYI BELİRLEYEN NE KADAR HIZLI ÖĞRENDİĞİN



Günümüz dünyasında başarıyı belirleyen en önemli unsur, sahip olunan bilgi miktarından çok, öğrenme ve uyum sağlama kapasitesi olarak öne çıkıyor. Bu yaklaşım, klasik ezber temelli eğitim modelinin yerini dinamik ve gelişime açık bir eğitim anlayışına bıraktığını ortaya koyuyor.



YAPAY ZEKA TÜM BÖLÜMLERİN ORTAK DİLİ



Yapay zeka, veri bilimi ve dijital teknolojiler artık yalnızca belirli bölümlerin değil, tüm disiplinlerin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Günümüzde hukukta veri analizi, tıpta yapay zeka destekli sistemler, işletmede algoritmik karar mekanizmaları, iletişimde veri temelli içerik üretimi ve bunun gibi uygulamalar hızla yaygınlaşıyor ve tüm disiplinlerin çalışma biçimini dönüştürüyor. Bu dönüşüm, üniversitelerin eğitim modellerini de köklü biçimde değiştiriyor.

AKREDİTASYONLAR, MEZUNLARA OLANAKLAR SAĞLIYOR



Yeditepe Üniversitesi, benimsediği kaliteli eğitim anlayışı doğrultusunda birçok ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip. Bu akreditasyonlar sayesinde öğrencilerine ve mezunlarına önemli olanaklar sunuyor.



Örneğin, Amerikan Diş Hekimleri Birliği bünyesindeki CODA tarafından akredite edilen Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki diş hekimliği öğrencileriyle eşdeğer bir eğitim altyapısına sahip oluyor. Mezunlar ise Amerika Birleşik Devletleri’ndeki diş hekimliği mezunlarıyla aynı hak ve ayrıcalıklara sahip oluyor.



Yeditepe Üniversitesi, sahip olduğu akademik birikimi uluslararası platformlara da taşımaya devam ediyor.

AVRUPA’NIN ÜNİVERSİTELERİ İLK KEZ TÜRKİYE’DE BULUŞTU



Yeditepe Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği’nin (EUA) Yıllık Konferansı’na ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşadı.



41 ülkeden yüzlerce üniversite rektörü ve temsilcisinin katıldığı bu önemli buluşmada, EUA Başkanı Prof. Dr. Josep Maria Garrell, konferansın üniversitelerin temel varlık nedenlerinden biri olan iş birliği konusuna odaklandığını belirtti. Farklı kurumlar, sektörler ve ülkeler arasında kurulan ortaklıkların yükseköğretimin gelişiminde kritik rol oynadığını vurguladı.



Konferansta öne çıkan en önemli mesajlardan biri, üniversiteler arası iş birliğinin değişen dünyada bir zorunluluk haline geldiği oldu. Dijitalleşme, yapay zeka, değişen beceri ihtiyaçları ve küresel belirsizlikler karşısında üniversitelerin birlikte hareket etmesinin kritik önemde olduğu ifade edildi.



Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, konferansta yaptığı konuşmada, yükseköğretimin geleceğinin iş birliği, güven ve ortak değerler üzerine kurulması gerektiğine dikkat çekerek, “Üniversiteler arası iş birliği artık yalnızca faydalı değil, vazgeçilmez bir gereklilik haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Konferans, üniversiteler, kamu kurumları ve sanayi arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi, uluslararası ortaklıkların artırılması ve yükseköğretimin toplumsal etkisinin geliştirilmesi açısından önemli bir zemin oluşturdu.



GAZİANTEP, GÜCÜYLE GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN ŞEHİR



Gaziantep, sanayi, ihracat ve girişimcilik gücüyle Türkiye’nin en dinamik şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu güçlü ekonomik yapı, doğru eğitim modelleriyle birleştiğinde yalnızca ulusal değil, küresel ölçekte değer üreten bir potansiyele dönüşüyor. Üniversite ile üretim dünyası arasındaki etkileşim, bu dönüşümün en kritik bileşenlerinden biri olarak önem kazanıyor.



GAZİANTEP EN ÜST SIRALARDA



Yeditepe Üniversitesi ile Gaziantep arasındaki güçlü eğitim bağı da dikkat çekiyor. Şu an üniversitede eğitim gören Gaziantepli öğrenci sayısının 250’ye yaklaştığı, Gaziantep’in Yeditepe Üniversitesi’ne en çok öğrenci gönderen şehirler arasında üst sıralarda yer aldığı görülüyor.



Gaziantepli öğrencilerin özellikle tıp, bilgisayar mühendisliği, uluslararası ticaret ve işletmecilik, eczacılık, elektrik-elektronik mühendisliği ve hukuk gibi alanlara yöneldiği dikkat çekiyor. Bu dağılım, şehrin hem sağlık hem teknoloji hem de iş dünyasına yönelik güçlü bir yönelim sergilediğini ortaya koyuyor.

TEORİDEN GERÇEK HAYATA: ÜNİVERSİTE–SANAYİ İŞ BİRLİĞİ



Günümüzde üniversiteler, yalnızca teorik bilgi aktaran kurumlar olmaktan çıkarak üretim süreçlerine doğrudan katkı sağlayan yapılar haline geliyor. Öğrencilerin eğitim süreci boyunca gerçek projelerde yer alması, sektörle doğrudan temas kurması ve mezun olmadan iş deneyimi kazanması, yeni eğitim modelinin temel unsurları arasında yer alıyor.



GENÇLER VE AİLELER İÇİN YENİ DÖNEM



Üniversite tercihi artık yalnızca bir bölüm seçimi değil, aynı zamanda bir gelecek ve yaşam modeli seçimi anlamına geliyor. Bu nedenle gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri, uluslararası imkanlara erişebilecekleri ve değişen dünyaya hazırlanabilecekleri eğitim ortamlarını tercih etmeleri büyük önem taşıyor.

GENÇLER TÜRKİYE’DE KALMALI MI, GİTMELİ Mİ?



Üniversite tercih döneminde gençlerin en çok sorduğu sorulardan biri de yurt dışında mı yoksa Türkiye’de mi eğitim alınması gerektiği. Son yıllarda artan beyin göçü tartışmaları, bu soruyu daha da görünür hale getiriyor. Bu tartışma yalnızca bir eğitim tercihi değil; aynı zamanda gençlerin geleceğini nasıl kurgulayacağına dair stratejik bir karar olarak öne çıkıyor.



Bu soruya verilecek yanıt, yalnızca coğrafi bir tercih değil, eğitim modelinin niteliğiyle doğrudan ilişkili. Güçlü uluslararası bağlantılara sahip üniversitelerin, öğrencilere Türkiye’de eğitim alırken de küresel deneyim kazanma olanağı sunduğu vurgulanıyor.



Çift diploma programları, değişim fırsatları, uluslararası araştırma projeleri ve yabancı dil destekleri sayesinde öğrenciler, eğitimlerini Türkiye’de sürdürürken aynı zamanda dünya ile entegre bir öğrenim deneyimi yaşayabiliyor. Bu yaklaşım, gençlerin hem kendi ülkelerinde güçlü bir akademik temel oluşturmasını hem de küresel ölçekte rekabet edebilecek donanıma sahip olmasını mümkün kılıyor. Üniversite tercihi bu nedenle yalnızca bir bölüm seçimi değil, aynı zamanda bir yaşam vizyonu olarak değerlendiriliyor.