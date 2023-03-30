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Ekonomi Yeditepe Üniversitesi akademik personel alımı yapıyor
Ekonomi

Yeditepe Üniversitesi akademik personel alımı yapıyor

Yeniakit Publisher
2023-03-30 13:57:00 -
Yeditepe Üniversitesi akademik personel alımı yapıyor

Yeditepe Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; adaylar başvurularını Şahsen veya Posta ile (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.) ilgili fakülte dekanlıklarına yapmaları gerekmektedir.  Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. www.yeditepe.edu.tr

Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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