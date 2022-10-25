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Aktüel YediHilal, Yedi Güzel Okuma projesini bu sene de ilk günkü heyecanla başlatıyor
Aktüel

YediHilal, Yedi Güzel Okuma projesini bu sene de ilk günkü heyecanla başlatıyor

2015 yılında Sakarya Üniversitesi’nde ilk defa uygulanan çalışma daha sonra genişletilerek Türkiye’nin tüm üniversitelerinde kapsamlı bir şekilde hayata geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 13:52:00 - 2022-10-25 13:54:23
YediHilal, Yedi Güzel Okuma projesini bu sene de ilk günkü heyecanla başlatıyor

Projeye daha önce 77 ilde 16 bin 848 kişi katıldı, 488 okuma halkası kuruldu. Bu yıl katılımın geçtiğimiz yıllara nazaran daha fazla olması bekleniyor.

"Gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak temel hedefimiz"

YediHilal Üniversiteler Başkanı Bilal Fatih Kavaklı, “Gençlere okuma alışkanlığı kazandırma temel hedefimiz. Ayrıca bu toprakların ilim ve fikir insanlarını gençlere tanıtmak istiyoruz.” dedi.

7 Güzel Okuma Proje kapsamında okunacak yazarlar

Proje kapsamında okunacak isimler ise şu şekilde olacak: ‘’Aliya İzzetbegoviç, Cemil Meriç, Dostoyevski, Kemal Sayar, Necip Fazıl Kısakürek, Rasim Özdenören ve Sezai Karakoç.” Proje açılış konferansıyla başlayacak. Burada usta isimler de ağırlanacak. Okumalar esnasında eserleri okunacak olan yaşayan öncüler ziyaret edilecek ve proje kapanış konferansıyla bitirilecek.

"Okuduğun yerden başla"

Bilal Fatih Kavaklı: ‘’ “okuduğun yerden başla” sloganıyla yola çıktık. Üniversite öğrencilerinin fikir ve aksiyon yönlerine zenginlik katmak istiyoruz. Yedi farklı fikir, edebiyat ve aksiyon adamının kitaplarını yetkin isimlerle birlikte medrese usulüyle (yüz yüze beraber okuyarak müzakere) okutmayı amaçlıyoruz.”

Gönüllülük Esasına Dayanıyor

Proje gönüllülük esasına dayanıyor.

Katılım sağlamak isteyenler için, Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerde stantlar kurulacak ve başvurular alınacak.

Katılım formuna yedihilal.org üzerinden yahut YediHilal ve YediHilal Üniversite sosyal medya hesaplarından online olarak da erişilebilecek.

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