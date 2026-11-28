Yedigöller dönüşünde 13 kişiyi taşıyan araçla irtibat kesildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bolu’da Yedigöller bölgesine düzenlenen geziden dönen, 10 çocuk ile 3 görevli personelin bulunduğu araçla iletişim kesildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını koordineli biçimde sürdürdüğünü açıkladı.
Duran, çocuklara ve görevli personele en kısa sürede sağ salim ulaşılmasını temenni ettiklerini belirtti. Aracın bulunduğu yere veya irtibatın neden kesildiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
TEYİT EDİLMEMİŞ BİLGİLERE KARŞI UYARI
Medya kuruluşlarına sorumlu yayıncılık çağrısı yapan Duran, kamuoyundan da resmi açıklamaları takip etmesini ve doğrulanmamış bilgilere itibar etmemesini istedi.
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