Yediği yiyecekten zehirlenen ayı tedavi edildi

Kurucaşile İlyasgeçidi köyünde bulunan dere kenarında ayı sesi duyan köylüler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. 3 yaşında 100 kilo ağırlığındaki ayı, 3 adet uyuşturucu iğne atılarak uyuşturuldu. Uyuşturulan ayı bağlanan iple dereden yukarıya çıkarıldı. Açık alana taşınan ayı zaman zaman iğnenin etkisinin geçmeye başlaması nedeniyle çevredekilere zor anlar yaşattı.



Veteriner Hekim Tolga Kandıralı yaptığı kontrolün ardından , "Ayıyı bitkin halde gören köylüler bize haber verdiler. Biz de ekiplerle geldik. 3 iğne atarak, bayılttık. İlk muayenesinde herhangi bir sağlık sorunu gözükmüyor. Ama bitkin düşmesinin ilk etapta yediği bir baldan ya da başka bir şeyden zehirlendiğini düşünüyoruz." dedi. Ayı olay yerinde yapılan tedavisinin ardından doğaya salındı.