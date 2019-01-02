Yediği patlamış mısır, genç adamın sonu oldu
Sakarya'da ailesiyle birlikte yaptıkları patlamış mısır soluk borusuna kaçan genç adam, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.02 Ocak 2019 Çarşamba 17:07
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Ozan Çetin (29), yediği patlamış mısırın soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kalıp yaşamını yitirdi.
Olay dün Serdivan Hamitabat Mahallesi’nde yaşandı. Ozan Çetin’in evde ailesiyle birlikte yediği patlamış mısır, soluk borusuna kaçtı. Ailesi, mısır tanesini çıkarmak için uğraş verdi, ancak başarılı olamadı.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ozan Çetin, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İlk incelemede Çetin’in solunum yetmezliğine bağlı kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
Gözyaşları içinde toprağa verildi
Bisikletliler Derneği Sakarya Şubesi üyesi olan gencin cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi’ne götürüldü. Ozan Çetin, bugün gözyaşları içinde toprağa verildi.
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