Yedi Başak, Ramazan İhtiyaç Sahiplerinin Yanında

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, ‘Ramazan’da İyiliğe Yer Aç’ sloganı ile yurt içinde ve yurt dışındaki yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çalışmalarına hız veren Yedi Başak Derneği, Ramazan ayı boyunca gıda kolisi, hijyen paketi, meyve sebze paketi, iftariyelik, zekat, fitre, bayram harçlığı ve bayram kıyafeti gibi pek çok yardımı yetim, mazlum ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam ediyor.





Ramazan ayında yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan ve mübarek ayda ihtiyaç sahibi herkese yardım ulaştırmaya çalıştıklarını söyleyen Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, "Bugün Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak dar gelirli vatandaşlarımıza, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ve özellikle günü birlik çalışan kardeşlerimize yardım ulaştıracağız. Küçük esnafımızı da unutmayarak onlara da yardım ulaştıracağız. Onlarca gönüllümüz ve motorize ekiplerimizle bugün sahada olacağız ve çalınmadık kapı, hatırı sorulmadık, gönlü buruk bir kimse kalmasın istiyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki kriz bölgelerinde yüzbinlerce mağdur insana iyilik ulaştırmayı hedefledik bu çalışmayı azimle gayretle uyguluyoruz. Peygamber Efendimiz (A.S) bir hadisinde, ‘Kim bir Müslüman kardeşine yardım ederse Allah da ona yardım eder, kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da onun sıkıntısını giderir' diye buyuruyor. Bugün ekmeğimizi paylaşacağız, bugün imkanlarımızı paylaşacağız, bugün sevgimizi, şefkatimizi paylaşacağız. İnanıyoruz ki birlik ve beraberlik içerisinde bu dar ve zor günleri hep birlikte atlatacağız ve güzel günlere hep birlikte çıkacağız. Gücümüzü sizlerden alarak yardımlarımızı ulaştırıyoruz ve siz değerli bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, Allah kabul eylesin. Ramazan ayı, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve fakiri gözetmenin vaktidir. Hepimiz için zor geçen pandemi sürecinin ardından Ramazan ayı tam kapanma ile daha da bir buruk geçiyor. Bu sene 'İyiliğe Yer Aç' mesajı ile 175 TL ile bir aileye kumanya paketi, 20 TL ile bir kişiye iftar yemeği ikram edebileceğiniz gibi dilediğiniz miktarda bağış yaparak yüzlerce kişiye iftar yemeği ikram edebilirsiniz. Bu ayda 125 TL bağışta bulunarak yetim ve fakir çocuklarımızın bayramlık elbise hayallerini gerçekleştirebilir, 50 TL ile yetim ve ihtiyaç sahibi yavrularımızın bir bayram harçlıkla da olsa gönlünü kazanabilirsiniz.





Fitre-fidye ve zekatlarınızı başta ülkemizde ve gönül coğrafyamızda muhtaç insanlara ulaştırıyoruz. Ramazan bereketi her evde yaşansın diye korona virüs önlemleri dahilinde hızlı ve güvenli bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.