Yedi aylık bebeğin gelişim özellikleri

Bebek sırtüstü dururken, artık rahatça karın üstüne döner. Bu hareket, geçmiş aylardaki gibi yuvarlanma hareketi değildir. Bu onun oturma hareketinin hazırlayıcısıdır. Sırtüstü yatan çocuk ayaklarını bir oyuncak gibi kullanır. Onunla eğlenir ve ağzına bile götürür.

Yedinci ayda bebek, zıplama hareketlerine başlar. Koltuk altından tutulup kaldırıldığında, önce çömelir, sonra kendini yukarı fırlatır. Bu harekette kalça, diz, bilek eklemi ve kaslarının yardımı büyüktür. Bu bükülme, gerilme ve zıplama çabası çocuğun yeni bir eğlencesidir.

İki eliyle iki cismi aynı anda ayrı ayrı yakalayabilir hale gelir. Elindeki bir cismi, bırakmadan devamlı tutabilir. Bu yetenek, önceki aylarda yoktur. Elindeki bir cismi, bir elinden ötekine geçirir. Yere düşürürse alır. Evirir, çevirir, inceler.

Yere düşen bir cismi takip edip aramaya başlar. Bulana kadar inat eder. Kaybolan bir şeyi tavanda aramaz, yere düştüğünün farkındadır.

Bebeğin yüzü bir örtüyle örtülüp yakınlarından biri “ceee” diye ses çıkardığında, çocuk bu eyleme kahkahayla cevap verir. Sonra örtüyü kendi eliyle alır.

Bu ayda da ses üretmeye devam eder. Ama anlamları yoktur. Bunlar, inişli, çıkışlı, hece mırıldanmalarıdır.