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Otomotiv Yedek parçada inanılmaz rakam! Bakın yılda ne kadar ödüyoruz!
Otomotiv

Yedek parçada inanılmaz rakam! Bakın yılda ne kadar ödüyoruz!

Yeniakit Publisher
2023-10-14 15:13:00 - 2023-10-14 15:13:17
Yedek parçada inanılmaz rakam! Bakın yılda ne kadar ödüyoruz!

Türkiye'de yedek parça sektörü her geçen gün pazar payını artırıyor. Binek, hafif ve ağır ticari araçların yedek parça ticaretindeki ağırlığının bilançosu ise dikkat çekici.

Türkiye otomotiv satış sonrası sektöründeki yedek parça ticaret hacminin yıllık 4.5 milyar avroya ulaştığı bildirildi. Dünya otomotiv sektöründe ise bu hacmin yılda 350 milyar avro olduğu açıklandı.

Binek, hafif ve ağır ticari araçların yedek parça ticaretindeki global lideri Groupauto International’ın geleneksel yıllık kongresi bu yıl İstanbul’da gerçekleştirildi.5 farklı kıtada, 109 ülkede faaliyet gösteren grubun İstanbul buluşmasında temsilciler, global OEM yedek parça üreticileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

2 binden fazla distribütör

Dünyanın her kıtasından gelen temsilcilere kongrenin açılışında seslenen Groupauto International Başkanı ve CEO’su Holger Hellmich, Groupauto International’ın binek, hafif ticari ve ağır vasıta yedek parçası dağıtımı yapan 2.000’den fazla distribütörden oluştuğuna ve yıllık toplam cirosunun da 30 milyar Euro’dan fazla olduğuna dikkat çekerek "Dünya otomotiv sektöründe bu sektördeki yıllık hacim 350 milyar Euro civarında.

Grup olarak küresel çapta 4.000'den fazla dağıtım ve satış noktası ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye, grubumuz için lokomotif ülkelerin başında geliyor” yorumunu yaptı.

4.5 milyar avroluk pazar

 Groupauto International’ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Groupauto Türkiye Başkan Vekili Eyal Tarablus da Türkiye’nin otomotiv satış sonrası sektörünün büyümekte olan bir pazar olduğuna dikkat çekerek “30’uncu yılını geride bırakan Groupauto Türkiye, son yıllardaki gelişimiyle birlikte Groupauto International içerisinde en yüksek gelir elde eden ilk 5 ülkeden biri haline geldi.
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Binek, hafif ticari ve ağır vasıta yedek parça sektöründe yıllık 4.5 milyar avro ticaret gerçekleşiyor. Bu iş kolunda Groupauto Türkiye’de merkezi satın alma, lojistik ve ilgili hizmetlerini kapsayan 23 iş ortağı bulunuyor.

Groupauto Türkiye, 2023 yılı itibariyle, Türkiye’de 104 satış noktası, 310.000 m2 depolama alanı, ve 2.050 çalışanı sektör lideri olarak her geçen gün değişen Pazar koşullarına paralel büyüyor ve iş ortaklarına ek fayda sağlıyor. ” dedi.

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