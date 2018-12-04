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Yedek kulübeleri oyuna ısındı

- Süper Lig'in geride kalan 14 haftasında 30 kez rakip ağları havalandıran yedek oyunculardan en büyük katkıyı, 5 golle Bursaspor aldı- Son 2 haftada atılan 47 golün 8'ini, oyuna sonradan dahil olan futbolcular kaydetti- Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor ve Kayserispor'da yedek soyunan oyuncular şans buldukları maçlarda hiç gol atamadı

04 Aralık 2018 Salı 11:37
Yedek kulübeleri oyuna ısındı


İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde yedek futbolculardan en fazla katkıyı Bursaspor aldı.

Süper Lig'de 14 haftalık süreçte atılan 320 golün 30'u yedek futbolculardan geldi. Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor ve Kayserispor dışındaki takımlarda sonradan oyuna dahil olan futbolcular, skora katkı sağladı.

İlk 14 haftada Bursasporlu yedek oyuncular 5 gol üretirken, yeşil-beyazlı ekibi üçer golle Beşiktaş,Medipol Başakşehir ve Trabzonspor, ikişer golle Akhisarspor, Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor,Fenerbahçe ve Galatasaray, birer golle de Antalyaspor,Atiker Konyaspor,Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe,Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü takip etti.

Ligde son 2 haftada oyuna sonradan giren oyuncular 8 gole imza attı.


- Umut Nayir, 2 gol birden attı


Süper Lig'de yedek kulübesinden en fazla katkı alan ekip konumundaki Bursaspor'da 2-0 geriye düşülen Akhisarspor maçında oyuna sonradan dahil olan Umut Nayir, 2 gol atarak takımının 4-2 kazanmasına katkı sağladı.

Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes, Akhisarspor ve Kayserispor maçlarında, Trabzonspor'dan Caleb Ansah Ekuban ise Galatasaray ile Kayserispor müsabakalarında sonradan oyuna girip birer gole imza attı.


- Yedek oyunculardan gol atanlar


Spor Toto Süper Lig'in ilk 14 haftasında yedek başladıkları müsabakalarda oyuna dahil olup, gol atan futbolcular şunlar:

Akhisarspor: Jeremy Bokila, Yevgen Seleznov.

Antalyaspor: Mevlüt Erdinç.

Atiker Konyaspor: Adis Jahovic.

Aytemiz Alanyaspor: Junior Fernandes (2).

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Akdağ.

Beşiktaş: Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel.

Bursaspor: Diafro Sakho, Ramazan Keskin, Souza Lima, Umut Nayir (2).

Evkur Yeni Malatyaspor: Eren Tozlu, Ömer Şişmanoğlu.

Fenerbahçe: Eljif Elmas, Michael Frey.

Galatasaray: Eren Derdiyok, Ryan Donk.

Göztepe: Alpaslan Öztürk.

Kasımpaşa: Tarkan Serbest.

Medipol Başakşehir: Emmanuel Adebayor, Riad Bajic, Stefano Napoleoni.

MKE Ankaragücü: Kenan Özer.

Trabzonspor: Caleb Ansah Ekuban (2), Vahid Amiri.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:37
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