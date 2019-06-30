Yedek akçe ekonomiye güç katacak! Stratejik sektörler ve yatırımlar fonlanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Merkez Bankası’nın TL olarak yedek akçe hesabında tuttuğu kâr oranının yüzde 20’den yüzde 6’ya çekilmesi, buna karşılık gelen tutarın bütçeye aktarılmasını öngören yasa taslağı ekonomiye olumlu katkı yapacak. Yakında Meclis’e sunulacak olan taslak ekonomistler tarafından da yerinde bulundu.

Emniyet sübabı

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, yedek akçenin ekonominin önemli etaplardan geçtiği dönemlerde kullanılmak üzere bir köşede tutulduğuna işaret etti.

Alkin, yedek akçenin kamu borcunun milli gelire oranının artmaması; ekonomiyle ilgili negatif algının güçlenmemesi; savunma gibi önemli alanlarda yapılan harcamaların finanse edilmesi için devreye alınabileceğine dikkat çekti.

Ödeme vadelere yayılabilir

“Ekonomi rayına oturduğunda, durum normale döndüğünde yedek akçe yerine konulabilir” diyen Alkin, “Ama burada Hazine, bir kâğıt vererek Merkez Bankası’ndan aldığı parayı ödeyeceğini ilan etmeli. Ödemenin vadelere yayılacağını, kademe kademe yapılacağını dile getirmeli” uyarısı yaptı.

Fiyat artışları önlenebilir

2005-2007 döneminin Gelir İdaresi Başkanı Osman Arıoğlu ise ekonomik durgunluğun aşılması için pek çok tedbir alındığını vurguladı. Bu tedbirlerden birinin de yedek akçenin bütçeye kaydedilmesi olduğunu anlatan Arıoğlu, uygulamayla ekonominin güçlendirilebileceğini; üretici ve tüketici fiyatlarının artışının önlenebileceğini savundu.

Fonlar üretime yönlendirilmeli

Yedek akçenin yatırımlarda kullanılması; üretimi, ihracatı ve istihdamı artırması gerektiğini belirten Arıoğlu, ayrıca şu ifadeleri kulandı: “Tabii bu fonları ücret ödemelerinde kullanmanın, reel ekonomiye sunmamanın da büyük bir hata olacağı unutulmamalıdır. İşte bu anlayışla fonları iyi yönetmeye ve yönlendirmeye odaklanılmalıdır. Malum güçlü ülkeler ekonomik durgunluğu atlatmak için para basıyorlar. Bizim böyle bir imkânımız yok. Çünkü TL rezerv para değil. Onun için yedek akçe uygulamasına başvuruyoruz. Bunu da verimli kullanmamamız yanlış olur.”